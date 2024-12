Samsung Galaxy A05S è scontato del 61%, l'entry level definitivo

Samsung riesce a garantire il meglio in ogni fascia di mercato e oggi, su eBay, il suo Galaxy A05s viene messo in offerta con uno sconto XL del 61% per un prezzo finale d’acquisto di 120,99€ (acquistabile anche a rate).

Promo extra large: Samsung Galaxy A05s al 61% di sconto!

Samsung Galaxy A05s è uno smartphone che offre un’esperienza visiva e fotografica di alta qualità a un prezzo competitivo. Con un ampio display FHD+, potrai goderti immagini e video con dettagli vividi e colori brillanti, che rendono ogni contenuto un piacere da guardare.

La fotocamera del Galaxy A05s ti permette di scattare foto nitide e brillanti, ideali per catturare ogni momento in modo chiaro e dettagliato, grazie alla combinazione di sensori avanzati che garantiscono scatti di qualità in ogni condizione di luce. Perfetto per chi ama immortalare la propria vita con facilità e precisione.

La batteria del Galaxy A05s ha una capacità di 4900mAh che ti assicura un’autonomia duratura, anche durante l’uso intensivo. Con la ricarica rapida da 25W, non dovrai più preoccuparti di aspettare a lungo per ricaricare il tuo smartphone. In soli 105 minuti potrai ricaricare completamente il dispositivo e continuare a utilizzarlo senza interruzioni.

La durata della batteria può variare in base a fattori come la rete, il tipo di utilizzo e altri parametri, ma grazie alla ricarica rapida, avrai sempre la sicurezza di essere pronto per affrontare la giornata senza attese.

Oggi, su eBay, il suo Galaxy A05s viene messo in offerta con uno sconto XL del 61% per un prezzo finale d’acquisto di 120,99€ (anche a rate).

