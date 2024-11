Samsung Galaxy A05s è l'entry level da prendere oggi (-37%)

Il Samsung Galaxy A05s è il dispositivo ideale per chi cerca un’esperienza visiva coinvolgente. Con il suo ampio display FHD+ da 6,7 pollici, i tuoi contenuti e giochi si trasformeranno in un’avventura straordinaria, offrendo immagini vivide e fluide. La tripla fotocamera ti permette di catturare ogni momento con dettagli incredibili.

La fotocamera grandangolare da 50 MP è perfetta per scatti panoramici, mentre la fotocamera macro da 2 MP e quella di profondità da 2 MP ti aiuteranno a immortalare ricordi indimenticabili. Non dimenticare la fotocamera anteriore da 13 MP, ideale per selfie straordinari. Le prestazioni straordinarie del Galaxy A05s sono garantite dal potente processore Snapdragon 680, che rende ogni operazione fluida, sia che tu stia giocando, visualizzando contenuti o condividendo aggiornamenti sui social media.

Per una maggiore sicurezza, il dispositivo è dotato di un lettore di impronte laterale che riconosce rapidamente la tua impronta digitale, offrendo così una protezione a 360°. Inoltre, il jack da 3,5 mm ti consente di collegare facilmente i tuoi auricolari preferiti per ascoltare la musica ovunque tu sia.

Infine, la batteria a lunga durata da 5.000 mAh assicura che tu possa dedicarti allo streaming, alla condivisione e al gaming per ore senza preoccupazioni. Con il Galaxy A05s, la tua esperienza mobile non avrà limiti!

Su Amazon, oggi, sul Samsung Galaxy A05s viene applicato un mega sconto del 37% che viene venduto a 113€.