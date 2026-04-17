Samsung contraffatti venduti come normali, nessuno se ne è reso conto: devi verificare questo codice

Il mercato dello storage, da anni considerato uno dei più affidabili nell’elettronica di consumo, si trova oggi a fare i conti con un fenomeno che preoccupa sempre di più.

Le prime segnalazioni erano arrivate dall’Asia, ma ora i casi sono stati individuati anche in Europa. Si tratta di unità che imitano modelli molto diffusi, come la serie 990 Pro, e che vengono vendute attraverso canali apparentemente affidabili.

Il dato più preoccupante è che questi dispositivi riescono a replicare quasi perfettamente confezione, etichette e numeri di serie, rendendo difficile qualsiasi verifica superficiale. In alcuni casi, persino i sistemi operativi e i software di diagnostica riconoscono l’SSD come autentico, creando un falso senso di sicurezza nell’utente.

Dietro questa apparente normalità si nasconde però un problema concreto: prestazioni e affidabilità non corrispondono a quanto dichiarato.

Prestazioni reali molto lontane da quelle dichiarate

Il punto critico emerge quando si passa all’uso reale. Alcuni test hanno evidenziato velocità di lettura e scrittura estremamente inferiori rispetto agli standard ufficiali. In casi documentati, un SSD che dovrebbe superare i 7.000 MB/s si ferma a poche decine di megabyte al secondo, livelli paragonabili a dispositivi ormai obsoleti.

Questo scarto non è solo una questione di prestazioni. Un SSD contraffatto può nascondere componenti di bassa qualità, capacità reali inferiori rispetto a quelle dichiarate e una gestione dei dati inaffidabile.

Il rischio, quindi, non è solo quello di aver speso male i propri soldi, ma di compromettere dati personali, file di lavoro o interi sistemi operativi.

Rispetto al passato, il livello di contraffazione ha fatto un salto evidente. Non si tratta più di errori evidenti nelle etichette o nei materiali: oggi i cloni sono progettati per superare anche i benchmark più diffusi, simulando prestazioni credibili durante i test.

In alcuni casi, l’inganno si spinge fino al firmware, modificato per far apparire il dispositivo come autentico anche nei controlli software. Questo significa che strumenti generici possono non bastare per smascherare il problema.

L’unico modo per individuare l’anomalia resta spesso il confronto diretto con i dati ufficiali o l’utilizzo di software proprietari, come quelli messi a disposizione dal produttore.

Come riconoscere un SSD sospetto

Nonostante la complessità crescente delle contraffazioni, alcuni segnali continuano a rappresentare campanelli d’allarme. Il primo riguarda il prezzo: offerte troppo basse rispetto alla media di mercato sono spesso il primo indizio di un prodotto non autentico.

Un altro elemento è rappresentato dalle prestazioni reali. Un test rapido può rivelare immediatamente discrepanze evidenti. Anche la verifica del numero di serie tramite software ufficiali può aiutare a identificare eventuali anomalie.

Infine, resta centrale il canale di acquisto. I prodotti contraffatti riescono a infiltrarsi anche nelle piattaforme online più note, ma acquistare da rivenditori autorizzati riduce sensibilmente il rischio.

Un fenomeno destinato a crescere

Alla base di questa nuova ondata di SSD falsi c’è anche un fattore economico. L’aumento dei prezzi delle memorie e la forte domanda legata a settori come l’intelligenza artificiale hanno creato uno spazio ideale per prodotti contraffatti più economici ma ingannevoli.

Il risultato è un mercato più vulnerabile, in cui anche utenti esperti possono cadere nella trappola.

La sensazione, osservando l’evoluzione di questi dispositivi, è che il confine tra originale e falso stia diventando sempre più sottile. E proprio per questo, la semplice attenzione al prezzo o all’aspetto esterno non basta più: oggi serve un controllo più consapevole, perché il rischio non è solo acquistare un prodotto scadente, ma affidargli dati che non torneranno più indietro.