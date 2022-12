Samsung non ha alcuna intenzione di cambiare strategia di marketing. Infatti, al centro dei suoi nuovi spot pubblicitari prova ancora una volta a mettere in risalto le (presunte) carenze lato hardware – e non solo – degli iPhone di Apple.

Samsung vs. Apple: la sfida a suon di spot continua

Il primo video è stato pubblicato sull’account social Weibo di Samsung ed è a tema Coppa del Mondo 2022, attualmente in svolgimento in Qatar.

Sugli spalti ci sono tanti spettatori (se così vogliamo definirli): i Galaxy Z Flip4 di Samsung vanno per la maggiore, e si mostrano in sintonia con la partita facendo la ola. I pochi iPhone presenti non possono invece partecipare, perché non sono smartphone pieghevoli.

Il secondo spot invece è parte della campagna “On the fence”, di cui abbiamo già parlato in questo articolo. Nel nuovo appuntamento una neo-utente Samsung racconta la sua storia, del suo passato come utente Apple e del tempo passato sulla “recinzione” ad osservare le novità tech della concorrenza.

E in tempi record porta a termine la missione: convince un utente Apple che vorrebbe tuffarsi nella “galassia” del gigante sudcoreano, ma preoccupato per i commenti dei suoi amici, a compiere il grande passo.

Un tempo ero come te, seduta sulla recinzione tra Apple e Samsung. […] Quando tirerai fuori il tuo nuovo Galaxy Z Flip4, le persone andranno fuori di testa. Proprio così, non ti lasceranno mai da solo.

