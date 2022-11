Router 4G: Le Migliori Offerte del Black Friday 2022

Per il Black Friday 2022, ci sono un sacco di Router 4G in offerta di Tenda, D-Link e Netgear con sconti che arrivano fino a oltre il 50%. Ecco tutti i prodotti in offerta, ma fate presto: la promo scade alla mezzanotte del 22 giugno o fino a esaurimento scorte.

Non sempre il WiFi è disponibile o sicuro. In assenza di una connessione di rete locale, può tornare utile portarsi dietro un router 4G, cioè un dispositivo che si connette ad Internet via rete mobile (e dunque ha bisogno di una SIM con regolare abbonamento) e poi passa la connessione ai dispositivi in WiFi.

Certo, se necessario si può utilizzare l’HotSpot Personale di iPhone, ma a differenza di quest’ultima opzione i vantaggi sono molteplici: non si impatta sulla batteria, non si intacca il traffico del telefono principale, la navigazione via WiFi è meno dispendiosa in termini di risorse, e in più se si trova una presa di corrente si può virtualmente andare avanti a navigare fino ad esaurimento del monte dati mensile.

Tipi di Router 4G

Un router 4G è inoltre insostituibile per chi non è ancora raggiungo da una rete in fibra e ADSL, o se riesce a farsi attivare la linea per mancanza di risorse in centrale. In generale, e senza entrare troppo nel tecnico, esistono due tipi di router 4G:

Router 4G Mobili: Hanno una batteria integrata, un formato compatto (a “saponetta) e un’autonomia di diverse ore. Raggiungono prestazioni inferiori sia nel WiFi che nella navigazione 4G, ma d’altro canto risultano molto leggeri e comodi da portare in giro. Router 4G Fissi: Spesso dotati di antenne esterne e porte Ethernet, sono in tutto e per tutto dei router con tutti i fronzoli; solo che in più hanno anche lo slot per la SIM. Sono ideali in situazioni che hanno bisogno di accedere alla connettività mobile via WiFi in modo più solido e continuato nel tempo.



Router 4G: I Più Scontati

Archer MR200 V4.0 (Ultima versione)

TP-Link Archer MR200 V4.0 è un router 4G Cat4 150Mbps, con supporto a Wi-Fi AC750 Dual Band, MicroSIM, 4 Porte LAN che non richiede configurazione; include Parental Control, Tecnologia TP-Link OneMesh, QoS e costa 72,99€ invece di 149€.

TP-Link Archer MR200

Se a casa non hai Internet con linea fissa, e ti serve un router 4G decente che trasformi la connessine mobile della SIM in un WiFi stabile e veloce per la domotica, lo streaming video e la navigazione, ecco l’occasione che cercavi. Il Router 4G TP-Link Archer MR200 con antenne staccabili e monitoraggio dei dati costa solo 72,99€ incluse spedizioni rapide.

Strong Router 4G

Un router 4G LTE permette di utilizzare una connessione cellulare (basta inserire la SIM) per creare una rete WiFi stabili e veloce ovunque ti trovi. E lo Strong Router 4G LTE WLAN 300M vanta LTE fino a 150 Mbit/S, WiFi 2.4 GHz fino a 300 Mbit/S e porta LAN, in offerta a 54€ su Amazon.

TP-Link M7000

Perfetta a casa e in viaggio, per studiare, lavorare o divertirsi, questo router portatile “a saponetta” ha vinto anche il prestigioso premio Premio Red Dot Design. Il TP-Link M7000 è Router Hotspot Portatile 4G LTE Cat4 150 Mbps compatibile con tutti i gestori europei. Ti basta infilare una SIM al suo interno, e sei subito online dovunque ti trovi e senza dover prosciugare la batteria di iPhone con HotSpot WiFi. E costa solo 44,98€ incluse spedizioni rapide Amazon.

Tenda Hotspot Mobile 4G LTE

Con questo Hotspot Mobile 4G LTE di Tenda, hai Internet ovunque e senza dover intaccare la batteria di iPhone. Grazie a questo router mobile a “saponetta”, perfetto per la vacanze e il campeggio o se l’ADSL non arriva a casa tua; accedi alle reti 4G LTE di tutti i gestori italiani a soli 40€ consegna rapida inclusa. È uno dei prezzi più convenienti mai visti per questo prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.