Robot aspirapolvere 2 in 1 Hisense in sconto di 200€

Offerta pazzesca: 200€ di sconto sul robot aspirapolvere Hisense

L’aspirapolvere robot Hisense rappresenta un’opzione efficiente per la pulizia domestica, caratterizzata da una potenza di aspirazione di 4000Pa, che assicura una pulizia ultra-efficiente in tutta la casa. Grazie al motore BLDC extra potente, offre tre livelli di potenza di aspirazione tra cui scegliere, garantendo risultati ottimali su diversi tipi di pavimento.

Con il controllo tramite app smart, è possibile gestire l’aspirapolvere anche quando non si è in casa, monitorando il processo di pulizia e il percorso seguito. Questo permette di delegare il compito di pulizia e godere di una casa pulita senza dover intervenire manualmente.

Dotato di diverse di modalità di pulizia, tra cui la pulizia selettiva di una stanza, la pulizia uno a uno e la pulizia profonda, il robot aspirapolvere si adatta a diverse esigenze di pulizia e raggiunge ogni angolo della casa in modo efficace. La spazzola a rullo galleggiante e la spazzola a doppia faccia lungo il bordo della parete assicurano una pulizia accurata su diversi tipi di superficie.

Con una batteria potente da 5200 mAH, offre un’autonomia di 150 minuti, consentendo di pulire l’intera casa con una sola carica. La capacità XL del contenitore della polvere da 500 ml e del serbatoio dell’acqua da 250 ml garantisce una pulizia completa senza interruzioni, riducendo al minimo il lavoro manuale.

