Rivoluzione in arrivo: Apple Watch X e la sua nuova progettazione

Una rivelazione sbalorditiva è stata diffusa recentementenella nota newsletter “Power On” di Mark Gurman: Apple si sta preparando per una revisione rivoluzionaria del suo iconico Apple Watch, chiamato Apple Watch X. Previsto per il 2024 o 2025, questo rilascio coinciderebbe con il 10° anniversario dell’orologio e rappresenterebbe la più sostanziale trasformazione dal suo debutto.

Apple Watch X: la nuova era degli Smartwatch

Uno degli elementi chiave che ha fatto notizia è la prospettiva di un Apple Watch più sottile. Ma come? Gurman suggerisce che Apple sta esplorando un nuovo sistema di fissaggio magnetico per collegare e sostituire i cinturini. Questa innovazione avrebbe l’obiettivo di recuperare lo spazio interno, traducendosi potenzialmente in una batteria più grande o in altri componenti interni.

Le fonti interne di Apple rivelano che l’attuale sistema di aggancio della cinghia occupa una porzione significativa dello spazio, che potrebbe essere meglio utilizzato. La realizzazione di un sistema magnetico, tuttavia, avrebbe una conseguenza notevole: renderebbe incompatibili tutti i cinturini esistenti con il nuovo design. Ma, come sottolinea Gurman, non è ancora definito se questo sistema magnetico sarà effettivamente implementato nell’Apple Watch X.

Il futuro è luminoso e innovativo

Al di là del design e della forma, Apple sta anche guardando ad avanzamenti tecnologici come l’imminente display micro-LED e i sensori per la misurazione della pressione sanguigna, che potrebbero arricchire l’esperienza utente.

Mentre l’Apple Watch Series 9 previsto per quest’autunno sarà un aggiornamento incrementale, con specifiche minori, l’anticipazione dell’Apple Watch X evoca ricordi dell’evoluzione dell’iPhone 7 all’iPhone X. È evidente che Apple sta cercando di ridefinire il suo iconico orologio, ponendo le basi per una nuova era di wearable.

Sei pronto per la prossima rivoluzione dell’Apple Watch? Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sulle emozionanti novità in arrivo dal gigante di Cupertino.