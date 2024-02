Risparmia PIU' DI 130 EURO sulle Cuffie over-ear Bose: è l'affare DEL MOMENTO

Bose è da sempre il brand top di gamma per quanto riguarda il mondo del suono, essendo sinonimo di qualità audio eccellente e massima affidabilità. Oggi su Amazon puoi fare l’affare dell’anno con le Cuffie over-ear NUOVO Bose QuietComfort, al momento disponibili a soli 265 euro grazie ad un mega sconto del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 130 euro sul prezzo di listino, oltre ad effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli al volo l’opportunità di avere delle cuffie eccezionali in super sconto, corri su Amazon adesso!

Cuffie over-ear NUOVO Bose QuietComfort: un top di gamma a prezzo mini

Le Cuffie over-ear NUOVO Bose QuietComfort rappresentano un vero e proprio top di gamma del settore grazie a specifiche tecniche di altissimo livello.

Si contraddistinguono per una cancellazione del rumore con funzionalità passive, così potrai escludere il mondo esterno, silenziare le distrazioni e andare oltre il ritmo. Potrai scegliere tra due modalità di ascolto in base alle tue esigenze ovvero Quiet e Aware Mode che permettono di passare dalla cancellazione del rumore completa alla piena consapevolezza di ciò che ti circonda, per un controllo del suono ottimizzato.

L’audio ad alta fedeltà e l’equalizzazione regolabile permettono di controllare bassi, medi e alti, per un impareggiabile suono audace in qualsiasi momento. È possibile anche mantenere la connessione a tutti i tuoi dispositivi preferiti con l’opzione di connessione multipoint, che ti consente di passare da un dispositivo all’altro senza disconnetterti e connetterti ogni volta.

Il comfort è assicurato grazie ai morbidi cuscinetti auricolari che avvolgono delicatamente le orecchie, mentre l’archetto comodo e stabile mantiene le tue cuffie over-ear in posizione per le sessioni di ascolto più lunghe.

Le Cuffie over-ear NUOVO Bose QuietComfort sono al momento disponibili su Amazon a soli 265 euro grazie ad un mega sconto del 34%. Risparmia oggi stesso più di 130 euro su questi gioiellini top di gamma!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.