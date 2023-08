RISPARMIA PIU' DI 100 EURO sullo Xiaomi 12T: ULTMISSIMI a disposizione

Sei hai bisogno di un nuovo smartphone che offra prestazioni straordinarie ma non vuoi svuotare il tuo portafoglio, abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon lo Xiaomi 12T è disponibile ad un prezzo scontato di soli 486,58€, con uno sconto del 19%.

Questo dispositivo ti offre un’esperienza di alto livello senza compromessi e, procedendo oggi stesso con l’ordine, potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane subito!

Le specifiche tecniche dello Xiaomi 12T

Lo Xiaomi 12T è dotato di un’ampia gamma di funzionalità che lo rendono un vero gioiello tecnologico. Con un display AMOLED CrystalRes da 6,67″ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, potrai goderti immagini nitide, colori vivaci e un’esperienza di visualizzazione fluida. Le 128GB di memoria interna ti offrono uno spazio di archiviazione generoso per tutte le tue app, foto e video preferiti.

Ma le specifiche di questo dispositivo non finiscono qui! ILo Xiaomi 12T è alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra, che garantisce prestazioni veloci e una navigazione fluida. La fotocamera da 108MP Pro-grade ti permette di scattare foto straordinarie, catturando ogni dettaglio con una qualità impeccabile. Non importa se sei un appassionato di fotografia o semplicemente ami scattare foto ricordo, questa fotocamera ti stupirà.

Un altro punto forte dello Xiaomi 12T è la ricarica 120W Hypercharge. Con questa tecnologia innovativa, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria. Potrai ricaricare il tuo smartphone in modo rapido e tornare a utilizzarlo senza interruzioni. Inoltre, grazie alle sue funzionalità smart, il Xiaomi 12T ti offre una garanzia di 2 anni, assicurandoti una tranquillità extra.

Non lasciare che questa opportunità ti sfugga! Acquista subito lo Xiaomi 12T su Amazon a soli 486,58€ con uno sconto del 19%. Non solo avrai accesso a un dispositivo di alta qualità, ma potrai anche goderti un risparmio significativo. Affrettati, l’offerta potrebbe non durare a lungo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.