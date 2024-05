RISPARMIA 145€ sul Samsung Galaxy A53: offerta eBay davvero da best buy

Samsung è un’azienda che, soprattutto in termini di smartphone, riesce a proporre sempre dei dispositivi di qualità a prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato mega del 37% sul Samsung Galaxy A53 per un prezzo finale di 244,90€.

Sconto del 37% attivo sul Samsung Galaxy A53

Il Samsung Galaxy A53 è dotato di tecnologia 5G ed offre una connessione ultra rapida che permette uno streaming super fluido e condivisioni istantanee con amici e familiari. Grazie al processore Octa-core da 5nm, il Galaxy A53 è progettato per gestire multitasking senza problemi, assicurando una fluidità senza precedenti. Con 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB con scheda microSD, hai tutto lo spazio necessario per salvare i tuoi momenti preferiti. Il display Super AMOLED FHD+ da 6,5″ offre una visibilità eccezionale anche sotto la luce del sole, con fino a 800 nit di luminosità e il sistema Eye Comfort Shield per schermare la luce blu. Goditi una visione estremamente fluida grazie al display Super AMOLED da 120Hz. Il sistema di fotocamere del Galaxy A53 ti consente di portare le tue foto a un nuovo livello, con una fotocamera OIS da 64MP, fotocamera ultra-grandangolare, fotocamera di profondità e fotocamera macro per catturare ogni dettaglio. Con la batteria da 5000mAh, avrai più tempo da dedicare a streaming, gaming e molto altro ancora. La Ricarica Ultra-Rapida da 25W ti permette di tornare al 100% in un attimo, mentre la funzione di risparmio energetico adattivo migliora le prestazioni generali della batteria. Acquista il Samsung Galaxy A53 risparmiando 145€ Su eBay, oggi, il Samsung Galaxy A53 viene messo in sconto del 37% (145€) per un prezzo totale e finale d’acquisto di 244,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.