iPhone 14 in offerta: è ancora un top di gamma ad un PREZZACCIO

iPhone 14 è uno smartphone che, ancora oggi, risulta essere di grande qualità e un vero top di gamma e su Amazon, è presente uno sconto del 20% proprio su iPhone 14 che viene venduto al costo totale e finale di 699€.

Maxi promo: 20% di sconto su iPhone 14

L’iPhone 14 ridefinisce l’esperienza mobile con una serie di caratteristiche avanzate e prestazioni all’avanguardia. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″, questo dispositivo offre una qualità visiva straordinaria con colori vividi e dettagli nitidi, rendendo ogni contenuto multimediale un’esperienza coinvolgente.

La batteria dell’iPhone 14 è progettata per durare tutto il giorno, offrendo fino a 20 ore di riproduzione video senza dover ricaricare il dispositivo. Grazie alla tecnologia Ceramic Shield e alla resistenza all’acqua, l’iPhone 14 vanta una robustezza all’avanguardia nel settore, garantendo una protezione affidabile contro urti e danni accidentali.

Al suo interno, l’iPhone 14 è alimentato dal potente chip A15 Bionic con GPU 5-core, assicurando prestazioni fulminee e reattive in qualsiasi situazione. Inoltre, grazie alle reti cellulari 5G ultrarapide, puoi godere di una connessione Internet veloce e affidabile ovunque tu sia.

Il sistema di fotocamere evoluto dell’iPhone 14 offre la possibilità di catturare scatti più belli in qualsiasi condizione di luce, garantendo risultati sorprendenti e dettagliati. Con la Modalità Azione, puoi registrare video stabili e senza sbalzi, ideali per catturare momenti d’azione con la massima precisione. Inoltre, la Modalità Cinema dell’iPhone 14 ti consente di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, offrendo una qualità cinematografica senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.