CALA A PICCO IL PREZZO del Google Pixel 7a su Amazon: offerta imperdibile

La linea di smartphone Google Pixel è molto rinomata e offre spesso delle caratteristiche e specifiche di altissima qualità; oggi su Amazon ad essere in sconto del 31% è il Pixel 7a che viene venduto al prezzo totale di 349€.

Mega sconto del 31% sul Google Pixel 7a

Il Google Pixel 7a porta l’esperienza fotografica a nuovi livelli di eccellenza grazie al suo sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata dell’immagine. Questo permette di catturare foto eccezionali anche in condizioni di luce scarsa, correggere foto sfocate e rimuovere eventuali elementi di disturbo.

Al cuore del Pixel 7a c’è il potente processore Google Tensor G2, che lo rende più veloce, efficiente e sicuro. La sicurezza delle informazioni personali è una priorità, e il Pixel 7a garantisce la massima protezione grazie al chip di sicurezza Titan M2. Questo fornisce vari livelli di sicurezza per proteggere i tuoi dati, mentre la VPN di Google One integrata ti consente di navigare su Internet in totale sicurezza.

Con una batteria adattiva che può durare oltre 24 ore e la possibilità di attivare il risparmio energetico estremo per estendere l’autonomia fino a 3 giorni, il Pixel 7a ti accompagna senza problemi durante le tue giornate più intense. Inoltre, la ricarica è velocissima.

Passare a Pixel è semplicissimo, grazie alla facilità di trasferimento dei dati. In pochi passaggi puoi trasferire contatti, messaggi, foto e app da qualsiasi smartphone tramite cavo o direttamente da Google Drive, garantendo una transizione senza stress e senza perdita di dati.

Su Amazon, oggi, il Google Pixel 7a viene messo in sconto del 31% per un costo totale e finale d’acquisto di 349€.

