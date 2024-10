Risparmia 100€ sul top di gamma Google: Pixel 9 in promo Amazon

Il Google Pixel 9 è stato progettato per offrire un’esperienza senza pari, sfruttando al massimo la potenza dell’AI di Google. Questo smartphone consente di scattare foto straordinarie grazie alla sua avanzata fotocamera, arricchita da funzionalità di editing basate sull’IA che semplificano il ritocco delle immagini.

Grazie all’AI avanzata, completare le proprie attività quotidiane diventa un gioco da ragazzi. Puoi pianificare, avviare progetti e gestire la tua lista di cose da fare in modo rapido ed efficace, rendendo Pixel 9 un alleato prezioso nella vita di tutti i giorni.

Il design del Pixel 9 è ultra liscio, con bordi curvi che conferiscono un aspetto elegante e moderno. Il display Actua da 6,3 pollici è incredibilmente luminoso, garantendo una visione chiara e dettagliata in qualsiasi condizione di luce.

Inoltre, Pixel 9 è costruito per durare nel tempo. Con 7 anni di aggiornamenti per il sistema operativo e la sicurezza, oltre a continui rilasci di nuove funzionalità, il tuo dispositivo non solo rimarrà sicuro, ma migliorerà anche nel tempo. Una caratteristica interessante è la possibilità di correggere le foto scattate con smartphone più vecchi, rendendo facile e veloce il miglioramento delle immagini.

Su Amazon, oggi, il Google Pixel 9 viene messo in sconto di 100€ (10%) e viene venduto al prezzo totale e finale d’acquisto di 899€.