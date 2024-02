Ricarica SUPER VELOCE con il Cavo USB C 2-in-1 da 100W a SOLI 9 EURO

Per ricaricare velocemente e nella massima sicurezza i tuoi dispositivi di ultima generazione, il Cavo USB C Baseus 2-in-1 da 100W è l’ideale! Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 9 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochissime ore per usufruire del doppio sconto!

Cavo USB C Baseus 2-in-1 da 100W: le modalità di utilizzo

Il Cavo USB C Baseus 2-in-1 da 100W è una versione completamente aggiornata che combina le funzioni più avanzate e utili per soddisfare tutti gli scenari di ricarica dei dispositivi USB C.

È super veloce e non si surriscalda: è dotato di un chip Super E-MARK integrato che rileva in modo intelligente il caricabatterie e la sua potenza di ricarica e regola la tensione e l’amperaggio corrispondenti per fornire la potenza di ricarica rapida più veloce senza surriscaldamento e proteggere la batteria del dispositivo. Rileva anche quando la potenza della batteria raggiunge l’80% e attiva la modalità di mantenimento per prolungare efficacemente la durata della batteria e del dispositivo.

Con una potenza di ricarica rapida da 100 W può offrire una potenza sufficiente per caricare rapidamente tutti i dispositivi elettronici di tipo C, come telefoni Android, tablet, Switch e anche i computer portatili.

Anche la massima durata nel tempo è garantita in quanto è realizzato in nylon intrecciato e lega di alluminio. In più l’alloggiamento in alluminio di alta qualità rende il cavo più durevole e resistente al calore e alla corrosione.

Oggi puoi acquistare su Amazon il Cavo USB C Baseus 2-in-1 da 100W a soli 9 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine. Assicurati una ricarica sicura e super veloce!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.