Redmi Note 14: il nuovo smartphone Xiaomi 5G è scontatissimo

Xiaomi riesce sempre ad offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, il suo nuovo Redmi Note 14 viene messo in offerta con uno sconto applicato del 17% ed un prezzo totale e finale di 249,90€.

Maxi offerta Amazon: sconto sullo Xiaomi Redmi Note 14!

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 14 porta la tecnologia mobile a un livello superiore, combinando prestazioni elevate, funzionalità avanzate e un design pensato per offrire la massima praticità. Con una fotocamera AI ad alta risoluzione fino a 108MP e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), ogni scatto è dettagliato e nitido, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tecnologia AI ottimizza ogni foto per garantire colori vividi e una qualità sorprendente. La batteria ampia da 5110mAh assicura una lunga durata, perfetta per affrontare giornate intense. Inoltre, grazie alla turbo-ricarica a 45W, puoi ricaricare rapidamente il tuo dispositivo e tornare operativo in pochi minuti.

Sotto la scocca, il potente processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra, basato sulla tecnologia a 6nm, offre prestazioni fluide e reattive, ideali per multitasking, gaming e applicazioni impegnative. Il display è un altro punto di forza del Redmi Note 14: con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, un picco di luminosità di 2100 nits e la protezione del Corning Gorilla Glass 5, garantisce un’esperienza visiva straordinaria.

Inoltre, è progettato per proteggere gli occhi, riducendo l’affaticamento durante l’uso prolungato. Grazie alle funzionalità AI di Google Gemini, il Redmi Note 14 diventa un assistente personale avanzato, in grado di rendere ogni attività più semplice e intuitiva.

Oggi, su Amazon, il nuovo Xiaomi Redmi Note 14 viene messo in offerta con uno sconto applicato del 17% ed un prezzo totale e finale di 249,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.