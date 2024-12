realme Note 50: il migliore sotto i 100€ di oggi, sconto del 25%

realme è un’azienda che ha raccolto tantissimi affezionati grazie alla realizzazione e distribuzione di dispositivi di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, il suo Note 50 viene messo in sconto del 25% e costa solo 89,99€.

realme Note 50: la scheda tecnica è bilanciata e funzionale

realme Note 50 è il dispositivo perfetto per chi cerca performance elevate e un design accattivante. Con un ampio display da 6,74 pollici e un refresh rate da 90Hz, offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, ideale per il gaming e la visione di contenuti multimediali. La luminosità di picco a 560 nit e la gamma cromatica dell’83% garantiscono colori vividi e dettagli perfetti in ogni situazione, mentre il rapporto schermo-corpo pari al 90,3% massimizza lo spazio utile.

Grazie a 8GB di RAM dinamica, composta da 4GB di RAM integrata e 4GB extra resi disponibili dalla tecnologia DRE, realme Note 50 ti permette di multitasking senza sforzo, passando tra le app con estrema semplicità.

La fotocamera AI da 13MP cattura ogni momento con incredibile chiarezza e precisione, sia per ampi panorami che per dettagli ultra realistici nei primi piani. Il design elegante, con corpo ultra sottile di 7,99mm e rifiniture a glitter, conferisce a realme Note 50 un aspetto moderno e raffinato, perfetto per esprimere il tuo stile unico.

La batteria da 5.000mAh assicura un’autonomia tutto il giorno, permettendoti di fare chiamate lunghe, guardare video e giocare senza preoccupazioni. Inoltre, il chipset octa-core offre prestazioni potenti e un’esperienza fluida, supportando facilmente tutte le operazioni quotidiane.

Oggi, su Amazon, il realme Note 50 viene messo in sconto del 25% e costa solo 89,99€. Fra i top degli entry level!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.