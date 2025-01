realme G7 Pro: il top di gamma più economico, fotocamera AI e batteria da 6.500mAh (-18%)

realme G7 Pro è il nuovo top di gamma dell’azienda e si propone come uno di quelli più accessibili in termini economici: oggi, su Amazon, questo smartphone con incluso il suo caricabatterie viene scontato del 18% e viene venduto a 819,99€.

realme G7 Pro: analisi della scheda tecnica

Il realme GT7 Pro è un concentrato di tecnologia all’avanguardia, progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Al cuore del dispositivo troviamo il potentissimo processore Snapdragon 8 Elite, realizzato con un avanzato processo a 3 nanometri. Affiancato da una RAM LPDDR5X e da uno storage UFS 4.0, garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione.

La fotocamera del GT7 Pro è un vero e proprio studio fotografico tascabile. Grazie alla modalità AI Ultra-clear Snap e alla modalità visione notturna AI, potrai catturare scatti di qualità professionale anche in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione Schizzo AI ti permetterà di trasformare le tue foto in opere d’arte uniche, mentre la modalità Riassunto AI ti aiuterà a organizzare le tue immagini in modo intelligente.

Il display Eco RealWorld da 6.78 pollici offre colori vividi e una frequenza di aggiornamento elevata, garantendo un’esperienza visiva immersiva. La batteria da 6500 mAh, abbinata alla ricarica rapida da 120W, ti permetterà di utilizzare il tuo smartphone tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Il design elegante e moderno del GT7 Pro è impreziosito da una scocca resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP69. Il lettore di impronte digitali ultrasonico è integrato nel display, offrendo uno sblocco rapido e sicuro. Il dispositivo è dotato inoltre di NFC, comandi IR e di un’interfaccia utente personalizzata, realme UI 6.0, ricca di funzionalità intelligenti.

Oggi, su Amazon, realme G7 Pro con incluso il suo caricabatterie viene scontato del 18% e viene venduto a 819,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.