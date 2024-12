realme C65: design premium, fotocamera AI e batteria top (129€)

realme è un’azienda che riesce a garantire sempre dei prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 6% sul suo C65 che viene venduto al prezzo finale di 129,99€.

Le caratteristiche del realme C65: oggi in promozione!

Il realme C65 è progettato per offrire una velocità di ricarica superiore, con una ricarica rapida da 45 W che consente di ottenere ore di utilizzo dopo soli pochi minuti di carica. La batteria massiva da 5.000 mAh ti permette di goderti senza interruzioni giochi, film e musica durante tutta la giornata, con un’autonomia che ti accompagnerà fino a sera senza problemi.

Il realme C65 è stato certificato per la sua fluidità e efficienza per ben 4 anni di utilizzo senza ritardi, mantenendo l’esperienza di un telefono nuovo per lungo tempo, grazie all’ottimizzazione perfetta tra hardware e software. Questo smartphone è l’ideale per chi cerca un dispositivo performante nel tempo.

Grazie al primo incremento AI di realme, il C65 migliora costantemente le sue prestazioni, riducendo il ritardo e offrendo un’esperienza di gioco fluida con un’elevata frequenza dei fotogrammi. La combinazione di fluidità e prestazioni di gioco ti permette di eseguire attività avanzate senza interruzioni, per un’esperienza utente completa.

Il design della fotocamera è all’avanguardia, con una lente verticale che riprende gli stili delle fotocamere top di gamma, e una placcatura sottovuoto ad alta lucentezza, che conferisce un aspetto elegante e raffinato. Inoltre, grazie alla funzione Smart Touch antipioggia, puoi interagire con il dispositivo anche con le mani umide o sotto la pioggia, garantendo un’interazione touch efficace in ogni situazione.

