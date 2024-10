realme 12 Pro: MEGA SCONTO del 30% su Amazon, REGALATO

realme è un’azienda che spesso propone dispositivi di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, il realme 12 Pro viene messo in offerta con uno sconto attivo del 30%, prezzo finale e totale d’acquisto di 279,99€.

Analizziamo la scheda tecnica del realme 12 Pro

Il nuovo realme 12 Pro porta l’esperienza fotografica a un livello superiore, grazie a una combinazione di tecnologie innovative e design di alta classe. La fotocamera telescopica per ritratti, abbinata al sensore Sony IMX882 con stabilizzazione ottica (OIS) e all’algoritmo MasterShot omnifocale, consente di catturare immagini estremamente nitide e dettagliate.

Queste caratteristiche rendono ogni scatto un capolavoro, offrendo un’esperienza fotografica degna di un vero flagship. Il display curvo a 120Hz assicura una fluidità eccezionale e un’ottima resa visiva, potenziata dal Pro-XDR, che garantisce una lucentezza brillante e colori vibranti.

Con una luminosità di picco che raggiunge i 950 nit, lo schermo è ben visibile anche sotto la luce diretta del sole, mentre la funzione di protezione della vista e l’attenuazione PWM a 2.160 Hz riducono l’affaticamento visivo, rendendo l’uso del telefono confortevole in ogni condizione. realme 12 Pro vanta inoltre una lavorazione raffinata, con un design che trae ispirazione dagli orologi di lusso, donando al dispositivo un’eleganza moderna e sofisticata.

Per quanto riguarda la batteria, la capacità di 5.000mAh e la tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 67W offrono una lunga durata e un ripristino veloce dell’energia, assicurando che il telefono sia sempre pronto all’uso. realme 12 Pro si presenta quindi come una scelta vincente per chi cerca prestazioni elevate, design ricercato e una fotocamera all’avanguardia, unendo tutto questo in un unico, potente dispositivo.

