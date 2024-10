realme 12 Pro al 30% di sconto è un affare PAZZESCO su Amazon

realme è un’azienda capace di offrire sempre prodotti di qualità e affidabili a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 30% sul realme 12 Pro che viene venduto a 279,99€.

Il realme 12 Pro offre un’esperienza fotografica di altissimo livello grazie alla sua fotocamera telescopica per ritratti e al sensore Sony IMX882 con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine). Supportato dall’algoritmo MasterShot omnifocale, questo sistema permette di catturare immagini dettagliate e nitide, rendendo ogni scatto un’opera d’arte.

Il display curvo da 120Hz garantisce una visione fluida e coinvolgente, con una qualità visiva da vero flagship. La tecnologia Pro-XDR esalta i contrasti e la luminosità, raggiungendo un picco di 950 nit, rendendo il contenuto perfettamente visibile anche in ambienti molto luminosi. Inoltre, per proteggere gli occhi durante l’uso prolungato, è presente una funzione di attenuazione PWM a 2.160 Hz, che riduce l’affaticamento visivo.

Il design del realme 12 Pro è ispirato all’eleganza degli orologi di lusso, con una lavorazione magistrale che unisce estetica e funzionalità. Ogni dettaglio è stato curato per offrire un dispositivo che non solo performa al meglio, ma che si distingue anche per la sua eleganza.

Sul fronte della batteria, il realme 12 Pro non delude. Con una capacità di 5.000 mAh, garantisce un’autonomia di lunga durata, perfetta per affrontare l’intera giornata senza preoccupazioni. Quando è necessario ricaricare, la tecnologia SUPERVOOC da 67W consente di riavere rapidamente tutta l’energia necessaria, permettendoti di rimanere sempre connesso e attivo.

