realme 12: fotocamera da 108Mp, design premium e batteria top (-36%)

realme è un'azienda che riesce a proporre sempre sul mercato dei telefoni affidabili e di qualità a prezzi molto competitivi e accessibili.

Ecco le caratteristiche tecniche del realme 12

Il realme 12 è uno smartphone che eccelle in ogni aspetto, a partire dalla sua fotocamera da 108 MP, la migliore del settore, con zoom lossless 3x per scatti dettagliati e professionali. Grazie al sensore più ampio disponibile, offre prestazioni straordinarie anche in condizioni di bassa luminosità, permettendo riprese notturne di qualità superiore. Il software avanzato di imaging e le funzioni di ottimizzazione professionale rendono ogni scatto un’esperienza cinematografica, regalando emozioni uniche.

La batteria massiva da 5000 mAh supporta una ricarica SUPERVOOC da 45 W, che ti consente di passare dall’1% al 50% in soli 30 secondi, garantendo una carica sufficiente per affrontare tutta la giornata di intrattenimento. Che si tratti di videogiochi, film o musica, potrai godere di un’autonomia duratura senza interruzioni.

Il potente chipset Dimensity 6100+ 5G MediaTek con processore a 6 nm e velocità di clock fino a 2,2 GHz ti offre prestazioni elevate, riducendo al minimo il consumo energetico e garantendo efficienza nelle operazioni quotidiane. La combinazione di 8 GB di RAM e 8 GB di memoria dinamica extra con tecnologia DRE assicura un’esperienza di gioco fluida e senza lag.

La frequenza di aggiornamento dinamica ottimizza automaticamente la visualizzazione in base all’uso, migliorando l’esperienza visiva mentre preserva la durata della batteria, offrendo prestazioni impeccabili in ogni situazione.

