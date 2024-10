realme 12+: foto al top e prestazioni velocissime, OFFERTA PRIME

Il realme 12+ offre un’esperienza fotografica di ultima generazione grazie alla sua fotocamera Sony LYT-600 con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e l’innovativo algoritmo MasterShot. Questo sistema fotografico avanzato permette di catturare scatti eccezionali con facilità, superando le aspettative sotto ogni aspetto.

Sotto il cofano, il realme 12+ è alimentato dal potente chipset Dimensity 7050 5G a 6nm, che garantisce prestazioni elevate mantenendo un basso consumo energetico. Che tu stia giocando, guardando video o lavorando, il telefono offre un’esperienza fluida e reattiva in ogni situazione.

L’esperienza visiva è elevata grazie al display AMOLED HDR Ultra-smooth da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo schermo garantisce colori vivaci, una nitidezza sorprendente e uno scorrimento estremamente fluido, rendendo ogni interazione con il dispositivo un piacere per gli occhi.

Una caratteristica particolarmente utile è la funzione Smart Touch antipioggia, che ti consente di utilizzare il touchscreen anche in condizioni di umidità. Che sia sotto la pioggia o dopo un allenamento, potrai interagire con il telefono senza problemi. Il sensore di impronta digitale in-display non solo permette uno sblocco rapido in soli 0,55 secondi, ma include anche il rilevamento della frequenza cardiaca 2.0.

Su Amazon, oggi, per la Festa delle Offerte Prime è presente uno sconto del 17% sul realme 12+, prezzo finale: 227,99€.