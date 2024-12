realme 12 al 41% di sconto su Amazon: oggi è un reale best buy

realme è un’azienda che riesce a garantire sempre dei prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 41% sul realme 12 che viene venduto al prezzo finale d’acquisto di 166€.

realme 12 in maxi promo su Amazon: ecco le specifiche

Il realme 12 è uno smartphone che spicca per le sue caratteristiche, in particolare per la fotocamera da 108 MP, la migliore nel suo settore, con zoom lossless 3x e un sensore ampio che migliora notevolmente le capacità di ripresa notturna. Il software di imaging avanzato garantisce risultati professionali, perfetti per scatti cinematici e dettagliati, rendendo ogni foto un’esperienza unica.

Non solo fotografia, ma anche prestazioni eccezionali grazie alla batteria massiva da 5.000 mAh con Ricarica SUPERVOOC da 45 W, che consente di godere appieno di videogiochi, film e musica senza preoccupazioni. In soli 30 minuti, la ricarica rapida porta la batteria dal 1% al 50%, garantendo una potenza costante durante tutta la giornata.

Il chipset Dimensity 6100+ 5G octa-core di MediaTek, con un processore avanzato TSMC a 6 nm e una CPU fino a 2,2 GHz, offre migliore efficienza di elaborazione e ridotto consumo energetico, assicurando prestazioni rapide e fluide. A completare il tutto, la configurazione di 8 GB di RAM e 8 GB extra grazie alla tecnologia DRE, per un’esperienza di gioco e multitasking senza interruzioni.

Infine, la frequenza di aggiornamento dinamica ottimizza la visualizzazione, scegliendo automaticamente la migliore frequenza in base all’attività, per un’esperienza visiva fluida e che preserva l’autonomia della batteria.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 41% sul realme 12 che viene venduto al prezzo finale d’acquisto di 166€.

