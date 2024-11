realme 12 a 179€ è il BEST BUY di questo Black Friday Amazon

realme è un’azienda molto amata dagli utenti per via dei suoi prodotti di qualità venduti a distribuiti sempre a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 36% sul realme 12 che viene venduto a 179€.

realme 12 ad un prezzo da vero best buy per questo Black Friday: analizziamolo!

Il realme 12 è dotato della migliore fotocamera da 108 MP del settore, che offre un zoom lossless 3x e il sensore fotografico più ampio per garantire risultati eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità. Grazie al software di imaging avanzato, avrai a disposizione funzioni di ottimizzazione professionale che ti permetteranno di ottenere scatti cinematici e di altissima qualità, rendendo ogni foto un’opera d’arte.

La fotocamera è perfetta per ritratti mozzafiato che catturano ogni dettaglio. Con una batteria massiva da 5.000 mAh e la Ricarica SUPERVOOC da 45 W, il realme 12 ti offre ore di intrattenimento senza interruzioni. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, puoi passare dal 1% al 50% di carica in soli 30 secondi, garantendoti sempre energia sufficiente per la tua giornata.

Il potente chipset Dimensity 6100+ 5G octa-core da 6 nm fornisce prestazioni elevate, con una velocità di clock fino a 2,2 GHz, per un’elaborazione più rapida e un consumo energetico ridotto. Inoltre, con 8 GB di RAM integrata e 8 GB extra di memoria dinamica grazie alla tecnologia DRE, avrai una potenza incredibile, perfetta per giochi e applicazioni che richiedono elevate prestazioni.

Infine, il realme 12 offre una frequenza di aggiornamento dinamica, ottimizzando la visibilità in base alle tue attività, assicurandoti sempre la migliore esperienza visiva senza compromettere l’autonomia della batteria.

