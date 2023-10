Proteggi il Tuo Bambino con TIPPY PAD: Ora in Super Offerta su Amazon a 26€

TIPPY PAD, il dispositivo anti abbandono che ha rivoluzionato la sicurezza dei bambini in auto, è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 26,50€, con un incredibile sconto del 56%!

È l’opportunità perfetta per dotarsi di un sistema all’avanguardia che vi garantirà tranquillità e protezione per i vostri bambini durante ogni viaggio in auto.

Il TIPPY PAD non è un semplice dispositivo, ma un vero e proprio angelo custode per i vostri piccoli. Grazie alla sua tecnologia Bluetooth, si connette direttamente al vostro smartphone e vi invia una notifica immediata non appena vi allontanate dall’auto, assicurandovi che il bambino non venga mai lasciato incustodito.

Tecnologia Bluetooth: Permette una connessione diretta e affidabile tra il TIPPY PAD e il tuo smartphone. Compatibilità universale: Funziona con tutti i modelli di seggiolini auto, garantendo versatilità e facilità d’uso. Batteria a lunga durata: Assicura una protezione costante e duratura senza interruzioni. App dedicata: Disponibile per sia Android che iOS, l’app TIPPY offre funzionalità aggiuntive e permette di gestire il dispositivo con facilità. Network di sicurezza: Possibilità di aggiungere contatti di amici e familiari all’app, i quali riceveranno una notifica in caso di emergenza. Notifiche immediate: Invio di alert istantanei al tuo smartphone non appena ti allontani dall’auto, per evitare il rischio di abbandono. Facilità di installazione: Il dispositivo è facile da installare e configurare, assicurando un utilizzo immediato. Design compatto e discreto: Il TIPPY PAD è piccolo e non ingombrante, e può essere posizionato facilmente sul seggiolino senza creare disagio al bambino. Resistenza e durabilità: Costruito con materiali di alta qualità per assicurare una lunga durata nel tempo e resistenza all’uso quotidiano. Aggiornamenti software: L’app TIPPY riceve aggiornamenti costanti per migliorare le prestazioni e aggiungere nuove funzionalità.

Acquistatelo ora e fate un regalo di sicurezza a voi stessi e ai vostri piccoli!

