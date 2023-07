Prime Day realme: smartphone in FORTE SCONTO oggi

Realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, presenta offerte senza pari per l’Amazon Prime Day. Tra le offerte più interessanti, spicca la Serie 11 Pro, appena lanciata sul mercato. Questa serie si contraddistingue per il suo elegante design, studiato insieme a Matteo Menotto, Designer di Bulgari, la sua versatilità e per le sue caratteristiche tecniche uniche.

Realme Serie 11 Pro

Il modello Realme 11 Pro, disponibile nelle colorazioni Astral Black e Sunrise Beige, è in vendita in offerta a 319,99€ invece di 379,99€. Inoltre, il Realme 11 Pro+ 12+512GB potrà essere acquistato a 449,99€ invece di 519,99€ in entrambe le colorazioni.

Realme Serie 10, 9 e GT2

Non solo la Serie 11 Pro, ma anche la Serie 10 4G, la Serie 9 5G e la Serie 9 Pro+ 5G sono disponibili a prezzi super competitivi, con sconti fino a 110€. Inoltre, gli smartphone della serie GT saranno protagonisti di questa incredibile promozione: realme GT 2 a 349,99 euro (prezzo originale 369,99 euro).

Realme C55

Il Realme C55 è il campione della fascia entry level. Questo smartphone si contraddistingue sul mercato grazie a quattro elementi chiave: la fotocamera da 64MP unica nel suo genere, la ricarica rapida SUPERVOOC da 33W, lo spazio di archiviazione fino a 256GB, e un look unico e alla moda. Il modello da 6+128GB può essere acquistato in offerta a 159,99€ (prezzo originale 219,99€).

Realme Narzo 50A Prime e 50i Prime

Le offerte non finiscono qui. Anche i modelli Realme Narzo 50A Prime 4+64GB e Realme Narzo 50i Prime 4+64GB saranno disponibili a prezzi eccezionali. Il primo si trova in vendita a 99,99 euro (prezzo originale 169,99 euro), mentre il secondo a soli 84,99 euro (prezzo originale 159,99 euro).

Non perdere l’occasione di acquistare uno di questi straordinari dispositivi Realme a prezzi scontati. Ricorda, queste offerte sono disponibili solo l’11 e il 12 luglio. Aggiungi il tuo modello preferito al carrello e approfitta di queste offerte imperdibili.

