Prime Day 2022: migliori auricolari in offerta

Se ti serve un paio di buoni auricolari per ascoltare la musica in alta qualità, effettuare chiamate o partecipare a video-conferenze, ecco i migliori auricolari in offerta per il Prime Day 2022. Li abbiamo ordinati in base alla percentuale di sconto, a partire dal più conveniente.

SBS Auricolari TWS

Piccoli, compatti e stilosi, i SBS Auricolari TWS Air Free wireless includono controlli touch multifunzione, basetta di ricarica, e garantiscono fino a 3,5 ore consecutive di ascolto continuato; includono gommini inclusi e costano 16,99€ invece di 59,95€ . Sono in promo anche tutti gli altri colori.

HOMSCAM Cuffie Bluetooth 5.0

HOMSCAM Cuffie Bluetooth 5.0 sono Auricolari Senza Fili Stereo di stile sportivo con custodia da ricarica con batteria integrata. Mantengono una una connessione stabile e a bassa latenza fino a 33 metri di distanza e si connettono automaticamente non appena aprite l’astuccio.

Perfetti per lo sport, per ascoltare musica e guardare la TV, vantano fino a 35 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica. Costano solo 20,47€ invece di 59,99€.

OPPO Enco Air W32

Con un design ultraleggero che si adatta perfettamente alla forma del vostro orecchio, vi sembrerà quasi di non averle indosso, e non riuscirete a perderle neppure impegnandovi.

Con OPPO Enco Air W32 potete goderti fino a 24 ore di ascolto ininterrotto delle vostre playlist musicali o chiamate audio. Costano solo 37,99€ invece di 100€ , anche in versione bianca allo stesso prezzo.

Philips Auricolari Bluetooth



Comodi da indossare, grazie ai 3 cuscinetti di varia misura inclusi, gli Auricolari Bluetooth di Philips vantano oltre 18 ore di riproduzione continua. Con una sola ricarica ottenete fino a 6 ore di riproduzione, mentre la custodia di ricarica assicura ulteriori 12 ore.

Acquista Philips Auricolari Bluetooth a 19,99€ invece di 49,99€

Bang & Olufsen Beoplay EQ

I Bang & Olufsen Beoplay EQ sono una delle alternative migliore a AirPods Pro. Includono infatti eccellenti feature di Cancellazione Attiva del Rumore e fino a 20 ore di riproduzione. Caratterizzate da un look moderno e ricercato, costano normalmente 399€ ma oggi te le porti via a 259€ incluse spedizioni, anche nei colori Midnight Blue e Sand.

Jabra Elite 4

Progettate per gli sportivi, gli Active Auricolari Bluetooth In-Ear di Jabra sono Auricolari Wireless con Secure Sport Fit (presa eccellente anche durante le sessioni di allenamento), ben 4 microfoni integrati per una conversazione cristallina e cancellazione attiva del rumore con tecnologia Hearthrough Regolabile (simile alla Modalità Trasparenza di AirPods).

Includono anche l’assistente vocale Alexa e costano 79,99€ invece di 119,99€ .

HUAWEI FreeBuds Pro

Super tecnologiche e compatte, le HUAWEI FreeBuds Pro 2 sono cuffie Bluetooth, con audio Hi-Res, doppio speaker, voce super cristallina in chiamata, e Cancellazione Attiva del Rumore. Grazie alle Tripla equalizzazione adattiva restituiscono un audio incredibilmente chiaro e pulito, con bassi profondi e convincenti.

Le FreeBuds Pro 2 costano normalmente 200€ ma oggi le paghi solo 169€ anche negli altri colori.