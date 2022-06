Amazon Prime Day Apple 2022: le migliori offerte per gli appassionati

In occasione del Prime Day 2022, i seller su Amazon sconteranno tantissimi prodotti, e questa potrebbe costituire l’occasione ideale per acquistare il nuovo MacBook, iPad, Apple Watch, iPhone o il nuovo paio di AirPods. Le offerte però sono esclusive per i possessori di un account Prime. Ecco come funziona, quali offerte ci saranno e come ottenerlo gratis giusto in tempo per il Prime Day.

Quest’anno, il Prime Day 2022 si tiene tra il 12 e il 13 luglio con migliaia di offerte su tantissimi prodotti di elettronica e informatica, per la casa e la salute, per la cura del corpo e della persona ma anche vestiti, scarpe e prodotti sport e outdoor, e giocattoli.

Tra i prodotti più scontati troveremo di sicuro i gingilli a marchio Amazon come Echo Dot (4ª generazione) a soli 24,99€ (35 euro di sconto), Echo Dot (3ª generazione) a 19,99€ (anziché 49,99€), Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa di ultima generazione, a soli 32,99€, Blink Mini a soli 24,99€ e così via.

Ma se stai aspettando in modo specifico promozioni sui computer, dispositivi e accessori Apple, leggi qui di seguito.

Iscrizione a Amazon Prime

Amazon Prime è il servizio in abbonamento di Amazon che consente di ricevere una serie di vantaggi a fronte del pagamento di un abbonamento mensile che in italia è fissato a 3,99 euro ogni mese o 36,00 euro l’anno.

Il servizio dà diritto ad accedere al catalogo Prime Video, Music Prime, Prime Gaming, consegne gratuite in 1-2 giorni e molti altri vantaggi esclusivi, incluso l’accesso anticipato di 30 minuti alle offerte lampo.

Non solo. Incluso nel prezzo c’è anche spazio di archiviazione illimitato per le foto su Amazon Photos e centinaia di ebook per Kindle da leggere gratuitamente ogni mese. E ovviamente, Amazon Prime è anche il prerequisito per partecipare ai grandi eventi del colosso dell’e-commerce come l’Amazon Prime Day.

Leggi anche: Amazon Prime: attivazione, costi e disdetta dell’account

Consiglio: se non ti sei mai iscritto (o lo sei stato molto tempo fa), puoi ottenere Amazon Prime gratis per i primi 30 giorni semplicemente iscrivendoti su questa pagina.

Offerte Prime Day Apple

Al momento non è ovviamente possibile prevedere quali saranno i prezzi delle offerte Prime Day sui prodotti Apple, ma l’anno scorso andrò discretamente bene su iPhone 12 e AirPods Pro, con risparmi che andavano oltre i 100€ per gli auricolari e 200€ per il telefono. Dunque, conviene fare così.

Qui di seguito ci sono i prodotti che, secondo la nostra esperienza, hanno più chances di essere scontati. Inserisci quelli che ti interessano nel carrello e lasciali lì; Amazon stessa o Alexa ti notificheranno se verranno messi in offerta al Prime Day 2022. Così sarai sicuro di acquistarli al miglior prezzo possibile.