PREZZO STRACCIATO per il Mini pc SUPER COMPATTO: coupon di sconto in scadenza

Da adesso in poi potrai sperimentare tutta la potenza di Windows in un formato compatto e versatile! Basterà utilizzare il Mini Pc Windows 10 Pro BMAX, oggi in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale di soli 84,99€ grazie al coupon di sconto di 45€.

Si tratta di un Mini Pc potente e affidabile che potrai pagare anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La spedizione è gratuita ed è possibile riceverlo anche domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Hai ancora pochissimo tempo a disposizione per sfruttare il coupon di sconto quindi approfittane subito!

Mini Pc Windows 10 Pro BMAX: tutte le specifiche tecniche

Il Mini Pc Windows 10 Pro BMAX ti offre un’esperienza Windows completa in un formato compatto. Con un potente processore e 6 GB di RAM, questo Mini Pc ti garantisce una fluidità senza compromessi nelle tue attività quotidiane. Che tu stia lavorando, guardando film, navigando sul web o giocando, sarai sorpreso dalla velocità e dalla reattività di questo dispositivo.

La capacità di archiviazione di 64 GB ti permette di conservare tutti i tuoi file, documenti, foto e video senza problemi. Inoltre, puoi espandere lo spazio di archiviazione grazie alla presenza di uno slot per schede microSD. Avrai sempre tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Il Mini Pc BMAX è dotato di connettività completa, tra cui porte USB, HDMI, Ethernet e Wi-Fi, consentendoti di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e godere di una connessione Internet stabile e veloce. Inoltre, grazie al supporto per la connessione Bluetooth, puoi collegare mouse, tastiere e altri accessori senza fili.

La compatibilità con Windows 10 Pro ti offre una vasta gamma di funzionalità avanzate, come la protezione dei dati, la gestione delle reti aziendali e molto altro ancora. Potrai sfruttare al massimo tutto ciò che Windows ha da offrire, indipendentemente dalle tue esigenze.

Ad oggi il Mini Pc Windows 10 Pro BMAX è in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale di soli 84,99€ grazie al coupon di sconto di 45€. Hai ancora pochissimo tempo a disposizione per sfruttare il coupon di sconto quindi approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.