PREZZO MINIMO STORICO per l'Apple iPhone 14 Plus: ancora per POCHE ORE

Con una dimensione da 6,1 pollici, il display Super Retina XDR offre colori vibranti, neri profondi e una luminosità eccezionale per un’esperienza visiva straordinaria.

L’iPhone 14 Plus è alimentato dal potente chip A16 Bionic, che offre prestazioni straordinarie per il multitasking, i giochi e l’elaborazione delle immagini.

Fotocamera avanzata:

la fotocamera principale da 12MP è stata ulteriormente migliorata con funzionalità come la modalità notturna, la registrazione video in Dolby Vision HDR e molte altre opzioni per catturare foto e video di alta qualità.