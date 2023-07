PREZZO MINIMO STORICO per il Google Pixel 7: offerta IMPERDIBILE

Vuoi cambiare il tuo smartphone? Cerchi dalle prestazioni di alto livello ma ad un prezzo conveniente? Allora non puoi perdere l’offerta esclusiva su Amazon per il Google Pixel 7! Questo eccezionale dispositivo è attualmente disponibile al prezzo minimo storico di soli 579 euro, con uno sconto del 11%.

Approfitta di questa occasione unica per acquistare un telefono di qualità superiore a un prezzo incredibile. La spedizione è gratuita ed è possibile riceverlo domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime. Il Google Pixel 7 ti offre tutto ciò che desideri da uno smartphone e molto altro ancora, corri a fare il tuo ordine!

Google Pixel 7: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 7 è dotato del potente processore Snapdragon 888 , che garantisce prestazioni di alto livello e una risposta rapida in ogni situazione. Con questo smartphone avrai la potenza necessaria per gestire app complesse, giochi intensi e multitasking senza problemi. Sia che tu stia lavorando, giocando o semplicemente navigando sul web, il Google Pixel 7 ti offrirà prestazioni senza compromessi.

La fotocamera è uno dei punti di forza del Google Pixel 7. La sua fotocamera principale da 50 MP cattura immagini nitide e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 12 MP ti permette di scattare selfie perfetti. Grazie all’intelligenza artificiale e alle funzionalità di elaborazione delle immagini di Google, potrai ottenere foto mozzafiato anche in condizioni di scarsa luminosità. Cattura ogni momento speciale con una qualità fotografica eccezionale.

Il display del Google Pixel 7 è un AMOLED da 6,2 pollici che ti offrirà una qualità visiva straordinaria. I colori sono vibranti, i neri sono profondi ei dettagli sono nitidi. Goditi film, video e giochi con una qualità visiva coinvolgente e realistica. Inoltre, il display è protetto da un resistente vetro Gorilla Glass, che lo rende resistente ai graffi e alle cadute accidentali.

Con una generosa capacità di 128 GB di storage , avrai spazio sufficiente per archiviare tutte le tue foto, video, app e file importanti. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza spazio di archiviazione. Inoltre, grazie al sistema operativo Android 12, avrai accesso a un’ampia gamma di app e funzionalità per personalizzare il tuo smartphone secondo le tue preferenze.

Il Google Pixel 7 è uno smartphone di alta qualità che ti offre prestazioni di alto livello, una fotocamera straordinaria e un design elegante. Oggi puoi acquistarlo al prezzo minimo storico di 579€ con uno sconto del 11%. Corri su Amazon!

