PREZZO MINI per il HUAWEI Watch GT 4 (con le Freebuds IN OMAGGO!)

Hai mai sognato di possedere uno dei migliori smartwatch sul mercato? Questa è la tua occasione! Su Amazon, il HUAWEI Watch GT 4 è in offerta a soli 269€ , con uno sconto del 15% rispetto al prezzo originale.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Con l’acquisto di questo smartwatch, riceverai in omaggio le esclusive HUAWEI Freebuds SE 2 per arricchire la tua esperienza di ascolto. È un affare incredibile che non puoi permetterti di perdere!

Tutte le Specifiche tecniche del HUAWEI Watch GT 4

Il HUAWEI Watch GT 4 è uno degli smartwatch più avanzati sul mercato, ed oggi potrai acquistarlo ad un prezzo davvero stracciato.

Ecco le sue caratteristiche di punta:

Display AMOLED da 1,43 pollici: Il display vivido e ad alta risoluzione offre un’ottima leggibilità in qualsiasi condizione di luce.

Durata della batteria eccezionale: grazie alla batteria a lunga durata, puoi utilizzare l’HUAWEI Watch GT 4 fino a 10 giorni con una sola carica. Mai più preoccupazioni per il riavvicinamento al caricatore.

Monitoraggio Avanzato della Salute: Questo smartwatch offre una gamma completa di funzioni di monitoraggio della salute, tra cui il monitoraggio continuo del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e il rilevamento del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Registrazione GPS Precisa: L’HUAWEI Watch GT 4 è dotato di un integratore GPS per tracciare con precisione le tue attività all’aperto.

Resistenza all’acqua: con una certificazione di resistenza all’acqua di grado 5ATM, puoi indossarlo sotto la doccia o mentre nuovi senza preoccupazioni.

HUAWEI Freebuds SE 2: Queste cuffie wireless offrono un suono di alta qualità e un comfort eccezionale. Sono il complemento perfetto per il tuo smartwatch e ti permettono di ascoltare musica, rispondere alle chiamate e molto altro senza fili.



Il HUAWEI Watch GT 4 è un concentrato di tecnologia, design e funzionalità. Con uno sconto del 15% e le HUAWEI Freebuds SE 2 in omaggio, potrai acquistarlo su Amazon a soli 269 euro compresa spedizione gratuita. Questa offerta è un vero affare, approfittane il prima possibile!

