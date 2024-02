PREZZO MAI VISTO: iPhone 14 praticamente REGALATO su eBay! Scopri le condizioni

Se ce lo dicesse qualcun altro, non ci crederemmo: solo 619,99€ per un vero e originale iPhone 14 da 128GB, disponibile in tante colorazioni differenti!

Questa speciale offerta eBay vanta questo prezzo iper vantaggioso grazie alla natura ricondizionata (ma eccellente e certificata) del prodotto, con garanzia 12 mesi e accessori inclusi. Ti basterà ordinarlo oggi per averlo fra le tue mani in meno di 48h: scopri tutte le sue caratteristiche di seguito e non lasciarti sfuggire il meraviglioso iPhone 14 originale Apple.

Ricondizionato ed eccellente: il metodo sostenibile per avere uno smartphone al top

Se ti stai chiedendo “perché dovrei scegliere un telefono ricondizionato”, te lo spieghiamo in breve. Oltre al fattore prezzo – che qui è davvero imbattibile, scegliere un prodotto ricondizionato e ancora perfettamente funzionante è una vera e propria carezza per il nostro ambiente. Sostanzialmente, si prende un prodotto ancora perfetto sotto ogni aspetto e lo si tratta per proporlo al cliente praticamente pari al nuovo: una vittoria sotto ogni punto di vista!

iPhone 14 ricondizionato presenta condizioni eccellenti e nessun tipo di usura facilmente visibile. Il prodotto non presenta incrinature crepe o ammaccature, ed è sbloccato per tutte le SIM. Arriverà a casa tua controllato e testato sia a livello di software che di hardware, con garanzia 1 anno per avvalorare la serietà dell’offerta stessa. eBay ti dà la possibilità di mandare indietro il prodotto con la formula “soddisfatti o rimborsati”. Compreso avrai il caricabatterie, il cavo di ricarica e la spilletta estrai SIM.

Ci stai ancora pensando? Vola su eBay e acquista per un prezzo davvero regalato iPhone 14 ricondizionato da 128GB.

