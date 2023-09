Prezzo INCREDIBILE: solo 25 euro per la Telecamera Wi-Fi su Amazon

Se stai cercando una soluzione di sorveglianza per la tua casa o ufficio, non cercare oltre! Amazon ha in offerta una telecamera Wi-Fi interno di alta qualità a soli 25,49€, con uno sconto del 36%. È un’occasione da non perdere!

Se desideri una soluzione di sorveglianza di alta qualità senza spendere una fortuna, questa è l’offerta che fa per te. Con un prezzo così vantaggioso e tutte queste fantastiche caratteristiche, non c’è motivo di esitare.

La telecamera in questione, Imou Telecamera Wi-Fi Interno, 1080P Videocamera di Sorveglianza, offre una serie di specifiche tecniche che la rendono un’ottima scelta per chi desidera un dispositivo affidabile e funzionale:

Intelligenza Artificiale Rilevazione Umana Con Sirena : Questa funzione avanzata permette di distinguere il movimento umano da altri movimenti, riducendo i falsi allarmi e garantendo una maggiore sicurezza.

: Questa funzione avanzata permette di distinguere il movimento umano da altri movimenti, riducendo i falsi allarmi e garantendo una maggiore sicurezza. Audio Bidirezionale & Condivisione degli Utenti : Grazie al microfono integrato e all’altoparlante di alta qualità, è possibile comunicare chiaramente attraverso la telecamera, rendendola ideale anche come baby monitor o per tenere d’occhio gli animali domestici.

: Grazie al microfono integrato e all’altoparlante di alta qualità, è possibile comunicare chiaramente attraverso la telecamera, rendendola ideale anche come baby monitor o per tenere d’occhio gli animali domestici. 24/7 Protezione & Tracciamento Intelligente del Movimento : La telecamera monitora costantemente l’area di interesse, inviando notifiche in tempo reale in caso di movimenti sospetti.

: La telecamera monitora costantemente l’area di interesse, inviando notifiche in tempo reale in caso di movimenti sospetti. Vista Panoramica a 360° & Allarmi di Suoni Anomali : Con una copertura visiva di 360°, puoi avere una visione completa della stanza. Inoltre, la telecamera rileva suoni anomali, come il pianto di un bambino, inviando immediatamente un avviso.

: Con una copertura visiva di 360°, puoi avere una visione completa della stanza. Inoltre, la telecamera rileva suoni anomali, come il pianto di un bambino, inviando immediatamente un avviso. Archiviazione Flessibile & Protezione della Privacy: Puoi scegliere di archiviare le immagini e i video su Cloud o su una scheda Micro SD (supporta fino a 256 GB), garantendo la massima sicurezza dei tuoi dati.

Acquista ora la Imou Telecamera Wi-Fi Interno su Amazon e assicurati la tranquillità che meriti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.