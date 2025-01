Pre-ordina Samsung Galaxy S25 Ultra su Amazon e risparmi 240€, esce a febbraio

Samsung Galaxy S25 Ultra è stato appena annunciato e su Amazon è già disponibile una promozione super sul pre-ordine: sconto attivo del 13% (240€) e prezzo finale d’acquisto di 1.619€. Esce il 7 febbraio!

Tutte le caratteristiche, appena annunciate, del Samsung Galaxy S25 Ultra

Il nuovo Galaxy S25 Ultra è più di uno smartphone, è un compagno intelligente che ti semplifica la vita. Grazie alla potente intelligenza artificiale integrata, puoi interagire con il tuo dispositivo in modo naturale e intuitivo, come se stessi parlando con un amico. Il tuo assistente virtuale personalizzato è sempre pronto a rispondere alle tue domande, eseguire comandi e suggerire azioni, anticipando le tue esigenze.

Il design elegante e robusto, caratterizzato da linee arrotondate e una struttura in titanio, lo rende un oggetto del desiderio. La S Pen integrata lo trasforma in un potente strumento di creatività, permettendoti di prendere appunti, disegnare e modificare le tue foto con la massima precisione.

La fotocamera è stata ulteriormente migliorata grazie al nuovo processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy e al potente algoritmo ProVisual Engine. Cattura immagini straordinarie con la nuova fotocamera da 50MP ultra-wide, modifica le tue foto con la S Pen e goditi un’esperienza di editing senza precedenti.

Le prestazioni sono ai massimi livelli grazie al chipset progettato su misura da Samsung. Il ray tracing in tempo reale e l’ottimizzazione Vulkan offrono un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, come se fossi al cinema. La batteria a lunga durata, abbinata alla tecnologia di ricarica rapida, ti permette di utilizzare il tuo smartphone tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia. La nuova Now Bar ti consente di accedere rapidamente alle notifiche e ai controlli musicali senza sbloccare il telefono.

