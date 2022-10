Ripetersi non costa nulla: il power bank, a prescindere dalla sua capacità, è un accessorio incredibilmente utile. Espresso brevemente – ma spero in modo chiaro – il concetto, passiamo alla ghiotta offerta odierna. Grazie al coupon valido per uno sconto di 30 euro, paghi il power bank wireless da 10.000mAh con supporto alla ricarica rapida solo 19,99 euro. E già così, non ci sarebbe da aggiungere altro.

A guardarlo sembra un lingotto scuro, ma con forme morbide che di conseguenza assicurano anche un buon grip. Il power bank di Katalic riserva un bel po’ di sorprese, a partire dal fatto che la ricarica wireless si spinge fino ai 18W, quella cablata via USB-C fino ai 22,5W. Potrai ricaricare iPhone, iPad e AirPods alla velocità della luce.

L’aspetto più interessante di questo gadget da 10.000mAh è l’appena citata possibilità di poter ricaricare uno smartphone semplicemente poggiandolo sulla scocca. Utilissimi anche il supporto sul retro per posizionarlo in landscape e la linguetta – se così vogliamo definirla – che ti permette di utilizzare lo smartphone anche quando è in carica per poter guardare serie TV, film o altro. Su Netflix, ad esempio, che a novembre in Italia offrirà un piano leggermente meno costoso.

Ma l’elenco dei “pro” non finisce mica qui. Il power bank, come accennato, dispone di una porta USB-C, una porta USB-A e della superfice per la ricarica wireless (a induzione). Cosa significa questo? Beh, che puoi ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea, e non devi preoccuparti di nulla, perché ad una equa e sicura distribuzione dell’energia ci pensa il power bank.

📢 Il prezzo promozionale di 19,99 euro è garantito solo spuntando la casella del Coupon, valido per uno sconto di 30 euro. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.