Temi che il tuo iPhone possa abbandonarti nel momento di maggior necessità (mentre sei in giro, vai di fretta e non vedi prese nei paraggi, ad esempio)? Beh allora dovresti assolutamente considerare l’idea di acquistare un power bank magnetico come quello di Baseus, che sfrutta la tecnologia MagSafe dei più recenti smartphone di Apple, compresi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Oggi questo utilissimo gadget da 6000mAh passa a 36 euro e spiccioli grazie allo sconto immediato del 15%.

Comodo, pratico, ma soprattutto perfettamente compatibile con la tecnologia MagSafe, il power bank magnetico di Baseus permette di ricaricare al volo il tuo iPhone semplicemente agganciandolo magneticamente sul retro: tempo dell’operazione 1 secondo.

E se dietro al tuo smartphone Apple non si cela alcuna bobina magnetica? Niente paura, perché puoi comunque utilizzare il cavo da USB-C a Lightning come con qualunque altro powerbank. Insomma, hai il meglio dei due mondi ad un prezzo davvero imperdibile.

La “stazione energetica” di Baseus è tra le poche della sua categoria a supportare la ricarica veloce MagSafe da 15W e, in più, ti segnalo che grazie alla ricarica pass-through puoi ricaricare contemporaneamente iPhone e power bank collegando quest’ultimo alla presa elettrica e il gadget allo smartphone. Niente male, vero?

