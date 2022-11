Per quanto aziende come Apple e Samsung abbiano studiato soluzioni avveniristiche per migliorare l’autonomia delle batterie dei loro dispositivi (principalmente smartphone e tablet), oggi – nel 2022 – un power bank è un accessorio che non può assolutamente mancare nel cassetto tech degli utenti. Soprattutto per coloro che si spostano spesso per lavoro, famiglia e studio.

Ecco, proprio per questo motivo ti segnalo l’ottima offerta sul power bank da ben 20.000mAh di POSUGEAR. Il gadget, grazie alla combo “sconto + coupon” è acquistabile oggi su Amazon a soli 26 euro.

Questo power bank, pur essendo da 20.000mAh come detto poco sopra, è incredibilmente compatto. Si potrebbe dire che sta nel palmo di una mano, quindi puoi portarlo con te senza occupare chissà quanto spazio in borsa e – perché no – in tasca. È l’ideale per chi si sposta spesso nell’arco nella giornata.

Il suo punto forte però è la capacità. Essendo da 20.000mAh puoi ricaricare anche un iPad, per dire. Ovviamente è eccezionale con gli smartphone, pensa che puoi ricaricare 5 volte un iPhone 13 e 4 volte un Samsung Galaxy S21. Insomma, puoi viaggiare in totale tranquillità: il tuo device non ti abbandonerà mai.

Il gadget sprigiona la potenza della ricarica rapida a 22,5W ed essendo munito di un totale di tre porte (una USB-C e due USB-A), ti consente di ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea. Alla distribuzione omogenea dell’energia ci pensa il power bank, tu non devi fare altro che attendere (poco). Nel frattempo potresti guardare un episodio della tua serie preferita.

Infine, ti segnalo un aspetto non di scarsa importanza: la sicurezza. Questo power bank integra in sistema di sicurezza che protegge tutti i device coinvolti. E poi è stato sottoposto anche a test di resistenza, superandoli a pieni voti.

📢 Ti ricordo che per ottenere il massimo sconto, e concludere l’affare a soli 26 euro, devi spuntare la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

