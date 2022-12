Nuovo giorno, nuovo appuntamento con un power bank meritevole di attenzione e attualmente in super offerta su Amazon. Il gadget da 20.000mAh e con supporto alla ricarica rapida a 22,5W di INIU è al momento acquistabile a soli 18 euro e pochi spiccioli grazie alla straordinaria combo “sconto + coupon”. Entrando nel particolare, lo sconto già applicato da Amazon è del 41%, quello ottenibile con il Coupon invece è addirittura del 45%. Pazzesco, vero?

Forse ti risulterà nuovo, ma INIU è tra i brand più popolari di Amazon (scelto da oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo, pensa un po’). Il suo Power Bank da 20.000mAh vanta due uscite USB-A da 22,5W e una porta USB-C da 20W valida sia come input che come output. Per farla breve, la ricarica rapida è assicurata e il tuo iPhone non resterà mai senza energia.

Il design del gadget è minimale, con linee morbide. Ha la forma di un lingotto, è sottile e per nulla pesante, quindi puoi portarlo praticamente ovunque. La chicca è sulla scocca posteriore: è infatti presente un piccolo display che ti informa sulla carica rimanente del power bank.

📢 Ricorda che prima di aggiungere il prodotto al carrello devi spuntare la casella del Coupon. Solo così potrai ottenere un ulteriore sconto del 45%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.