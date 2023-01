In questo lunedì più cupo del solito (sono ufficialmente finite le feste di Natale…) provo a tirarti un po’ su di morale segnalandoti lo sconto del 30% – tramite Coupon – sull’ottimo power bank da 20.000mAh di INIU. Supporta la ricarica rapida a 20W e puoi ricaricare fino a tre dispositivi alla volta. La spedizione, come al solito, è gratuita se ti abboni a Prime.

Se non sei un assiduo frequentatore di Amazon, forse ti risulterà nuovo come nome ma devi sapere che INIU è tra i brand più apprezzati dagli utenti. Ecco perché non dovresti farti sfuggire questa occasione (ovvero lo sconto del 30% spuntando la casella del Coupon).

Il power bank protagonista della promozione, come detto, è da 20.000mAh e vanta due uscite USB-A da 22,5W e una porta USB-C da 20W valida sia come input che come output. E puoi ricaricare anche più dispositivi in contemporanea.

La ricarica rapida è assicurata e il tuo iPhone non resterà mai senza energia.

Il design del gadget è minimale, con linee morbide. Ha la forma di un lingotto, è sottile e per nulla pesante, quindi puoi portarlo praticamente ovunque. La chicca è sulla scocca posteriore: è infatti presente un piccolo display che ti informa sulla carica rimanente del power bank.

⚡ Ricorda che per pagare questo utilissimo gadget solo 21 euro e spiccioli devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungerlo al carrello. Solo così otterrai lo sconto del 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.