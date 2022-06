iPhone 13: prezzo SHOCK su Amazon per poche ore

Oggi abbiamo scovato un’offerta davvero interessante su Amazon: stiamo parlando dell’iPhone 13 in versione da 128 GB e in colorazione Galassia. Il dispositivo è uno dei telefoni top di gamma più venduti di sempre. Può essere vostro a soli 796,00€ al posto di 939,00€.

Tenete presente che si tratta di un risparmio notevole: parliamo di uno sconto pari al 15% sul prezzo originale per uno dei telefoni più venduti degli ultimi mesi. Comprandolo da Amazon avrete tutte le garanzie del caso: reso entro un mese totalmente gratuito, assistenza tutti i giorni, garanzia di due anni e possibilità di sostituzione in caso di guasto. Non di meno, potrete acquistarlo pagando in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis.

iPhone 13: perché acquistarlo?

iPhone 13 è l’iPhone più venduto degli ultimi mesi. È riuscito a superare anche i modelli pro e Pro Max. Di fatto, non gli manca nulla. È più potente di un iPhone 12 Pro, ha una batteria incredibilmente più longeva e permette di girare video in 4K HDR in cinema mode.

Le fotocamere, ci sembra scontato, sono di punta: questo è uno dei migliori cameraphone del momento. Anche le fotografie saranno sempre nitide e risoluta come non mai. Ci sono gli studi fotografici che renderanno ancora più vibranti le vostre immagini. E potrete vedere il tutto su un meraviglioso display OLED da 6,1“.lo smartphone si tiene bene in mano, è compatto e pesa meno di 190 g.

Anche il processore regala emozioni: è velocissimo ed è perfetto sia per gli utilizzi social che per quelli lavorativi o perché no, anche per giocare su Apple Arcade o su uno dei tanti titoli presenti sullo Store della mela.

Schermo, processore, dimensioni, design: questo e molto altro e iPhone 13.con 128 GB a disposizione potrete archiviare tutte le vostre immagini, video, foto e applicazioni e se avete bisogno di spazio in più vi consigliamo iCloud+. A soli 796,00€ è un Best Buy. Se volete il telefono che vi duri nel tempo, questa è la scelta perfetta.