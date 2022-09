iPhone 14, batteria poco più capiente rispetto iPhone 13

Se avevate una mezza idea di passare ad iPhone 14 per la batteria più capiente, forse vi interesserà sapere che in realtà tra iPhone 13 e iPhone 14 non c’è tutta questa differenza. Ma in compenso, l’abisso di prezzo è mostruoso.

Batterie a Confronto

Apple non pubblicizza mai la capacità della batteria dei suoi smartphone, ma grazie a una indiscrezione comparsa sul web, siamo in grado di darvi le specifiche di batteria di iPhone 14 per confrontarle col predecessore.

Capacità della batteria per la linea iPhone 13:

iPhone 13 mini: 2.406 mAh

2.406 mAh iPhone 13: 3.227 mAh

3.227 mAh iPhone 13 Pro: 3.095 mAh

3.095 mAh iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

Capacità della batteria per la linea iPhone 14:

iPhone 14: 3.279 mAh

3.279 mAh iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

4.325 mAh iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

3.200 mAh iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Come si vede, è improbabile che i 52 mAh di scarto tra iPhone 13 e 14 possano davvero fare differenza. E se almeno con iPhone 14 Pro si ha un processore più efficiente e un display Pro Motion in grado di abbattere il refresh rate quando non serve (e risparmiare batteria), con iPhone 14 praticamente non cambia nulla. È così simile al predecessore che per, come la vediamo, con gli stessi soldi conviene comprare iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Conviene di Più

Rispetto ad iPhone 14, iPhone 13 Pro include infatti Display Super Retina XDR con ProMotion, trittico di fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo) con scanner LiDAR, zoom ottico 6x (estensione totale), fotografia macro, Stili fotografici, video ProRes, Smart HDR 4, modalità Notte, Apple ProRAW e molto altro.

Include lo stesso processore A15 Bionic (cambia solo 1 core per la GPU) e garantisce fino a 22 ore di riproduzione video. Considerato che su Amazon si trova a partire da 1.099€ per noi non c’è battaglia.

Se dovete prendere iPhone 14 Pro, benissimo. Ma se la scelta deve ricadere su iPhone 14, noi investiremmo i nostri soldi piuttosto su iPhone 13 Pro.