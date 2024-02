Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore Xiaomi a 23,99€ su Amazon

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 di Xiaomi offre una soluzione efficiente per estendere la copertura della rete WiFi domestica. Con uno standard di comunicazione wireless 802.11ac e una velocità di trasferimento dati fino a 1200 Megabit al secondo, questo dispositivo opera su dual band su entrambi i 2,4 GHz e 5 GHz, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni.

Grazie alla sua classe banda di frequenza doppia, il Mi WiFi Range Extender AC1200 elimina le zone non coperte dalla rete WiFi, assicurando una connessione affidabile in ogni angolo della casa. L’ingresso Ethernet Veloce consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco e lettori di streaming alla rete, garantendo una connessione più stabile e affidabile.

Dotato di un indicatore di segnale intelligente, questo dispositivo consente agli utenti di individuare facilmente il posto migliore per posizionarlo per ottenere la migliore copertura WiFi. L’indicatore fornisce anche informazioni sul funzionamento del ripetitore, consentendo agli utenti di monitorare la qualità della connessione in tempo reale.

Compatibile con gli standard IEEE 802.11ac/n/a per la banda da 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g per la banda da 2,4 GHz, questo range extender si adatta facilmente a una varietà di reti WiFi esistenti. Con una temperatura di funzionamento compresa tra 0 e 40 °C, è adatto per l’uso in varie condizioni ambientali senza compromettere le prestazioni.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% sul ripetitore WiFi Xiaomi, prezzo totale di 23,99€.