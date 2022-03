Sono ufficialmente aperti i pre-ordini per lo Smart Monitor M8 di Samsung, in Italia si parte da 799 euro: scopri le caratteristiche.

Dopo averlo annunciato al CES 2022 di gennaio, Samsung ha ufficialmente lanciato sul mercato il suo nuovo Smart Monitor M8. La natura del dispositivo è tutta nel nome: a vederlo sembra lo Studio Display di Apple, o l’ultimo iMac da 24″, ma ad essere interessanti sono soprattutto le caratteristiche indicate in una scheda tecnica di tutto rispetto.

Lo Smart Monitor M8 ha un display da 32 pollici 16:9 con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), HDR10, refresh rate di 60Hz, 400 nit di luminosità, 99% sRGB, tempo di risposta di 4ms, altoparlanti integrati. Ah, e ha cornici ridotte al minimo e uno spessore da lasciare a bocca aperta. Parliamo di 11.4 mm, ovvero 0.1 mm più sottile dell’iMac M1.

Sul retro è poi possibile agganciare magneticamente la SlimFit Webcam con facetracking. Un aggiunta che non guasta.

Lo Smart Monitor M8, poi, è perfetto per lavorare a casa. Dal comunicato stampa si legge infatti che non richiede obbligatoriamente l’utilizzo di un PC, visto che è possibile collegare più dispositivi IT tramite lo Smart Hub. Con la funzione Workspace gli utenti possono accedere in remoto ai loro PC, usare la suite Office di Microsoft e connettersi ai loro smartphone/tablet Samsung con la piattaforma DeX.

Nello spot pubblicato poche ore fa su YouTube, il gigante sudcoreano porta l’attenzione anche sull’intrattenimento, visto che lo Smart Monitor M8 consente l’accesso – tramite app – alle principali piattaforme di streaming, come Apple TV+, Prime Video, Netflix e Disney+.

Concludiamo indicando il supporto a più assistenti vocali (Alexa e Bixby) e, ovviamente, con i prezzi. Il monitor è destinato anche all’Italia, ma Samsung non si è sbottonata sui prezzi per il nostro mercato. Grazie ad Amazon apprendiamo però che il modello nella finitura bianca ha un costo di 799 euro (le altre colorazioni dovrebbero costare un po’ di più).

