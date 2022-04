No, non è merito di Elon Musk, in quel di Twitter i lavori sono iniziati nel 2021: in futuro sarà possibile modificare i cinguettii!

Il clima negli uffici di Twitter è in questi giorni particolarmente frizzante. Elon Musk ha acquisito una quota dell’azienda pari al 9,2% ma a breve entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione, come confermato dal CEO di Twitter Parag Agrawal. All’orizzonte ci sono anche novità per gli utenti, che non sono tuttavia da intendere come una diretta conseguenza dell’entrata in gioco del volto di Tesla (e non solo).

Twitter ha annunciato che in fase di sviluppo, dal 2021, il tanto richiesto pulsante “Modifica”. La fase di test inizierà nei prossimi mesi, ma solo gli utenti abbonati a Twitter Blue potranno prendervi parte. In sintesi, quando disponibile, gli utenti potranno cliccare sull’icona “…” (quella per accedere a già noti strumenti come “Elimina” e “Fissa sul profilo”) e procedere alla modifica.

now that everyone is asking… yes, we’ve been working on an edit feature since last year! no, we didn’t get the idea from a poll 😉 we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible. — Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022

L’introduzione del pulsante “Modifica” è sicuramente una nota positiva. Oggi, per apportare modifiche ad un cinguettio… è necessario eliminarlo e pubblicarlo nuovamente! Sono da scoprire ulteriori dettagli, ma non abbiamo dubbi sul fatto che Twitter li svelerà nel corso delle prossime settimane. Ad esempio, sarà disponibile una cronologia per dare un’occhiata al prima e al dopo?

Anche Elon Musk, con un pizzico di ironia, ha chiesto l’opinione del popolo del web. Il suo sondaggio ha raccolto oltre 4 milioni di voti (e centinaia di Mi Piace, Retweet e Commenti).