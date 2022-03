macOS Monterey 12.3, problemi coi controller di gioco

Dopo l’aggiornamento a macOS Monterey 12.3, gli utenti riscontrano problemi coi loro controller di gioco Bluetooth. Si tratta di un bug.

Dopo l’aggiornamento a macOS Monterey 12.3, lo scorso 14 marzo, gli utenti riscontrano problemi coi loro controller di gioco Bluetooth. Si tratta di un bug che Apple dovrà correggere in tempo record.

Lamentele in tal senso si leggono sia sugli Apple Developer Forum che su Reddit; non tutti gli utenti sembrano afflitti dal problema, ma quando càpita, non c’è verso di far funzionare correttamente i controller di gioco wireless Xbox, PlayStation, e di altre marche.

E ancor più strano: quando non funzionano, i controller possono non funzionare “selettivamente”, cioè con determinate piattaforme tipo Apple Arcade e poi andare una meraviglia con determinati titoli. Dunque, non si capisce proprio cosa stia succedendo.

Un utente, per esempio, racconta la sua esperienza ed è quanto mai curioso:

– macOS: 12.3 (21E230)

– Xbox Wireless Controller:

– ID Produttore: 0x045E

– Product ID: 0x02FD

– Firmware: 9.0.3

– Tipo di dispositivo: Gamepad Funziona con:

– Steam

– Pac-Man Party

– The Pathless NON funziona con:

– Sonic racing

– Asphalt 8+

– Agent Intercept

Ovviamente, la prima cosa fatta da tutti è stata eliminare l’abbinamento Bluetooth e ripeterlo da zero; il che tuttavia non si è rivelato risolutivo. Sembra proprio che Apple dovrà mettere mano -e con urgenza- alla cosa, anche perché non è l’unico difetto di questo aggiornamento, né il più grave. Nei giorni scorsi vi raccontavamo che macOS Monterey 12.3 blocca i Mac con scheda logica sostituita.