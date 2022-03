Mac mini M1: fino a 150€ di sconti su tutti i modelli, anche a rate

Porte ed espansioni

Due porte Thunderbolt / USB 4 per: DisplayPort, Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps), USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps), periferiche Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA tramite adattatori (in vendita separatamente), Due porte USB-A (fino a 5 Gbps), Porta HDMI 2.0, Porta Gigabit Ethernet, Jack da 3,5 mm per cuffie