In occasione della Giornata Internazionale della Donna la prossima Sfida Attività riservata ai possessori di un Apple Watch.

Ripetiamo molto spesso che Apple Watch è un dispositivo molto versatile. Ed è la verità. Molte delle sue funzioni sono legate allo sport, per il monitoraggio dei parametri durante le sessioni d’allenamento ma anche per spingere chi è in possesso dello smartwatch a fare più attività fisica. A tal proposito, spiccano le Sfide Attività.

Come suggerisce il nome, sono “sfide” da portare a termine per ricevere premi a tema. Ovviamente, bisogna fare un po’ di movimento. La prossima Sfida Attività si terrà a breve, l’8 marzo 2022. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, per ottenere il premio speciale bisognerà allenarsi per almeno 20 minuti.

L’8 marzo è un giorno per celebrare le donne di tutto il mondo! Ottieni questo premio facendo qualsiasi allenamento per 20 minuti o più. Registra il tuo tempo con l’app Attività o qualsiasi altra applicazione che può aggiunge gli allenamenti a Salute.

Gli utenti Apple Watch che completeranno la sfida dell’8 marzo 2022 potranno aggiungere un nuovo badge alla propria collezione e inediti adesivi da utilizzare in Messaggi e FaceTime. Eccoli di seguito.

A proposito di Apple Watch, secondo Mark Gurman – affidabile firma di Bloomberg – il 2022 sarà un anno molto importante. L’azienda di Cupertino presenterà infatti Apple Watch Series 8, la seconda generazione della versione SE e un inedito modello “rugged”, pensato per gli sport estremi. Qui tutti i dettagli.