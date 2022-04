Apple Watch: 10 errori di watchOS corretti nel corso del tempo

Apple Watch non è perfetto. È stato oggetto di un lungo processo d’affinamento. Ecco i 10 errori di Apple Watch che Apple ha corretto nel corso del tempo.

Apple Watch non è nato perfetto, né lo è tuttora. È stato oggetto di un lungo e lento processo di affinamento che l’ha portato a mutare profondamente alcune delle sue funzionalità. Certe feature sono cambiate nel corso del tempo, altre sono semplicemente sparite. Ecco i 10 errori di Apple Watch che Apple ha corretto nel corso del tempo.

10 Errori Corretti di Apple Watch

A guardarlo da fuori, un Apple Watch Series 7 non sembra poi così diverso dalla prima generazione lanciata nel 2014. La Corona Digitale è ancora là, per esempio, così come il pulsante laterale. Ma l’uso che se ne fa è stato rivisto nel corso del tempo, e dimostra l’evoluzione che c’è stata. Ecco i 10 grossi errori di watchOS (ora rivisti e corretti).