L’obiettivo di Apple è quello conquistare con i suoi dispositivi il maggior numero di mercati. Il device di punta è ovviamente iPhone e lo smartphone si sta ritagliando ampio spazio in India, paese dominato dal robottino verde di Android.

Stando all’ultimo report di Counterpoint, il Q4 2021 potrebbe rappresentare la svolta per l’azienda di Cupertino in India, nonostante il suo iPhone sia finito nella categoria “Altri”. Ottimi risultati soprattutto nella fascia Premium, ovvero quella che comprende smartphone dal prezzo superiore alle 30,000 rupie (circa 350 euro).

Apple è stato uno dei marchi maggiormente in crescita nel 2021, con un aumento delle spedizioni del 108% su base annua. Ha mantenuto la leadership nel segmento premium, con una quota del 44%. Le offerte aggressive durante le festività natalizie e la forte domanda di iPhone 12 e iPhone 13 hanno guidato tale crescita. Prevediamo un forte slancio per Apple anche nel 2022, con l’aumento della produzione in India e della vendita al dettaglio.